بعد إعلانه لمجلة عالمية.. محمد صلاح يتلقى كيلا من الانتقادات

جهينة نيوز

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انقساماً كبيراً في الساعات الأخيرة بعد نشر محمد صلاح نجم وهداف ليفربول والمنتخب المصري صوراً وفيديو للإعلان الجديد الخاص به لصالح مجلة الملابس العالمية "GQ".

وانقسمت الآراء حول الإعلان ما بين مؤيدٍ، يرى إقدام صلاح على خطوة كبيرة في نجوميته الكروية تقارب وتعادل ما يفعله كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس والمنتخب البرتغالي خاصة في إطار "عرض عضلات الجسد" والظهور عارياً من أعلى الجسد، أو معارضٍ، يرى إن أحد أهم أسرار صلاح ونجوميته بين الجماهير المصرية تمثل في إقدامه على تصوير إعلانات هادفة مثل أنت أقوى من المخدرات التي ساعدت شباباً مصريين على التخلص من الإدمان.

وتصدر وسم "إعلان صلاح" موقع تويتر لساعات طويلة، حيث انهالت خلاله التغريدات ما بين مؤيد ومعارض للإعلان.كتب مغرد: والله اعلان صلاح الجديد حلو فشخ، فيما كتبت مغردة: اعلان صلاح مش ليكم، وكتب آخر: يا جماعة بلاش تاخدوا إعلان صلاح على محمل الجد".

في المقابل كتبت ياسمين محفوظ: انت خدت الكلام لمنحنى تاني خالص، عموماً الثقافة مالهاش علاقة باللبس، اللبس حرية شخصية، ومفيش في اعلان صلاح ما يثير اي لغط أو نقد ده نجم ومطلوب اعلانياً، هو حر، أكيد واحد في سنه ووصل بمجهوده ده للعالمية وبيهتفوا باسمه، عارف هو بيعمل إيه.

ورد اسماعيل سعيد: يعني صلاح يقلد العيال اللي في الشارع ولا العكس، وكتب عمر: حد فاهم حاجة من إعلان صلاح. وكتب أحمد عبية: إعلان محمد صلاح للأزياء والموضة، وكتب محمد طاحن مهاجماً: صلاح طلع اعلان لملابس ايه ده ازاي تلبس كده ايه اللي انت عمله في نفسك ده إزاي كمان تبين جسمك كده في البيجامة صلاح اتهبل!!!".وكتب حازم رغب: صلاح عمل اعلان هيفتح عليه ماسورة سف، وكتبت مها هشام: يعني والله يارب نص ثقة صلاح وهو منكوش وبيعمل إعلان للهدوم المقرفة دي، وكتبت أيه أحمد: هو محمد صلاح عامل إعلان لشركه ملابس مستعمله ولا إيه؟