أخيرا... السماح للأم اليمنية برؤية طفلها المحتضر في كاليفورنيا

جهينة نيوز

نالت قضية الام اليمنية المنوعة من رؤية طفلها المحتضر في كاليفورنيا نصيبها من التغطية الاعلامية وذلك بسبب النداء الانساني الذي وجهه زوجها عبر التلفزيون مما دفع بالسفارة الامريكية في مصر لمنح الام تأشيرة دخول

والطفل عبد الله حسن البالغ عامين والحاصل على الجنسية الأميركية من والده يرقد في مستشفى للأطفال بمدينة أوكلاند حيث يتنفّس بواسطة الأجهزة وهو يحتضر بسبب مرض دماغي وراثي نادر.

وسبق لوالدته شيماء صويلح المقيمة في مصر أن تقدّمت بطلبات عدّة للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة لرؤية ابنها، لكنّ طلباتها رفضت بسبب مرسوم الهجرة الذي وقّعه ترامب ومنع بموجبه مواطني ست دول هي اليمن وإيران وليبيا والصومال وسوريا وكوريا الشمالية من دخول الولايات المتّحدة،

ووفقا لوكالة فرانس برس، نقلت صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" عن جدّ الطفل فوزي حسن قوله إنّ الأسرة تنتظر أن تأخذ الوالدة طفلها "بين ذراعيها" من أجل نزع أجهزة التنفّس عنه.

واعتبرت النائبة الديموقراطية عن مدينة أوكلاند باربرا لي أنّ هذه المأساة تجسّد الطابع "اللاانساني واللاأميركي" لمرسوم ترامب.

وكتبت النائبة على موقع "تويتر" مساء الإثنين "بصفتي عضواً في الكونغرس وأمّاً فقد صدمتني قسوة منع أمّ من ملاقاة ابنها المريض".

وسارع مناهضو مرسوم ترامب بحظر دخول رعايا دول محددة من دخول الولايات المتحدة إلى الطعن به أمام القضاء، معتبرين إياه إجراء "معادياً للمسلمين".

وفي ختام معركة قضائية طويلة قضت المحكمة الأميركية العليا في كانون الثاني2018 بدستورية النسخة الأخيرة من المرسوم التي تغلق حدود الولايات المتحدة أمام حوالى 150 مليون شخص من اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية، معتبرة أنّ الرئيس استخدم في هذا المرسوم صلاحياته المنصوص عليها قانوناً في مجال تنظيم الهجرة.