دائرة الرصد الجوي لــ" جهينة نيوز" منخفض جوي اليوم مصحوب بتساقط ثلوج على المرتفعات

جهينة نيوز

أكد مدير دائرة الرصد الجوي رضوان الأحمد لــ" جهينة نيوز" أن البلاد تتأثر بامتداد لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفقة بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة

وأشار الأحمد أن الجو سيكون غائماً جزئيا إلى غائم ماطر فوق المناطق الغربية والشمالية وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً محذرا من تشكل السيول في المنخفضات والوديان

وبين أيضا أن الهطل يمتد تدريجيا إلى بقية المناطق حيث تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1700 متر، كما تبقي درجات الحرارة حول معدلاتها في معظم المناطق

وعن الرياح قال الأحمد ستكون جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة خاصة في المناطق الساحلي، وجنوبية شرقية معتدلة في المنطقة الشرقية والبادية

أما البحرفيكون متوسط إلى عالي ارتفاع الموج

وعن حالة الجو غداً فال مدير الرصد الجوي أن الجو غائما جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق معظم المناطق ويكون الهطل غزيرا أحيانا فوق المناطق الغربية والجزيرة، في حين تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل

ليلا تبدأ الفعالية الجوية بالانحسار تدريجيا بدءاً من المناطق الغربية ويحذر من من حدوث صقيع على المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى

دمشق 13 07

دمشق الدولي 13 07

القنيطرة 11 04

سرغايا 07 03

درعا 14 10

السوييداء 11 09

حمص 13 08

حماة 12 09

اللاذقية 17 15

القرداحة 16 14

طرطوس 18 15

حلب 12 08