بيسكوف: عقد بيع "إس-400" لتركيا في مرحلة التنفيذ الآن ومستمر

جهينة نيوز

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف أن إمكانية بيع تركيا منظومات الدفاع الجوي الأمريكية غير مرتبط بإرسال المنظومة الروسية "إس-400"، وسوف يستمر تنفيذ العقد مع روسيا.

وقال بيسكوف: "هذه ليست عمليات مرتبطة، في الوقت الحالي عقد "إس-400" في مرحلة التنفيذ سوف يستمر".

وكانت قد وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على إمكانية بيع مجموعات صواريخ "باتريوت" المضادة للصواريخ إلى تركيا في وقت سابق.

وحددت وكالة التعاون الدفاعي والأمني التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قيمة الصفقة الممكنة بـ3.5 مليار دولار.

أوضح البنتاغون أن تركيا تنوي استخدام أنظمة صواريخ "باتريوت" لتعزيز دفاعاتها المضادة للصواريخ والمحافظة على سلامة أراضيها ودرء الأخطار الإقليمية.

وكانت تركيا أبدت الرغبة في شراء 4 مجموعات "باتريوت" تضم 20 قاذفا للصواريخ و80 صاروخا.