"المرصد المعارض": تنظيم "داعش" يقتل 700 سجين شرق سوريا!

جهينة نيوز

قال "المرصد المعارض" اليوم الأربعاء إن تنظيم "داعش" أعدم نحو 700 سجين في غضون شهرين تقريبا بشرق سوريا.

وأضاف "المرصد" أن السجناء كانوا بين 1350 فردا بين مدنيين ومسلحين يحتجزهم التنظيم في منطقة قرب الحدود العراقية.

ويسيطر ارهابيو داعش على قطاع صغير من الأراضي شرقي نهر الفرات في سوريا حول بلدة هجين التي دخلتها ميليشيا قسد من الولايات المتحدة الشهر الحالي.

واشتبكت "قوات سوريا الديمقراطية" التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية مع تنظيم "داعش" هناك لشهور بدعم جوي أمريكي ومساعدة قوات خاصة.

وقال مظلوم كوباني القائد العام لميليشيا قسد لرويترز الأسبوع الماضي إن ما زال هناك خمسة آلاف على الأقل من ارهابيي داعش في الجيب وبينهم كثير من الأجانب الذين يبدو أنهم مستعدون للقتال حتى الموت.