بمشاركة 200 شركة.. مهرجان "صنع وزرع في سورية" في مدينة الجلاء من 21 الى 30 الجاري

جهينة نيوز

ينطلق مهرجان التسوق الشهري «صنع وزرع في سورية» الذي تقيمه غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع اتحاد المصدرين في مدينة الجلاء من 21 حتى 30 كانون الأول.

عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها محمد اكرم الحلاق أوضح أن إقامة مهرجان التسوق الشهري بنسخته 79 هي التجربة الأولى من نوعها في سورية بالتعاون مع اتحاد المصدرين والمنظمات العاملة والداعمة للقطاع الزراعي المحلية، حيث تمثل هذه المشاركة أهمية لدعم الصناعات الزراعية الحديثة وتقنياتها وصناعات الكونسروة المعتمدة على الفواكه بالإضافة لمنتجات الثروة الحيوانية وغيرها. وأشار بأن مثل هذه المبادرات والمعارض لا تعود بالنفع على المواطن وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﻟﻪ ﻭﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ فحسب ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ الوطني ﻭﺗﻘﻮﻳﺘﻪ ﻭﺣﻤﺎﻳته ﻏﺬﺍﺋﻴﺎً ﻭﺻﺤﻴﺎً، وفيما يخص الجانب الصناعي من المهرجان وكما عودت غرفة صناعة دمشق وريفها فأنها تقدم كافة الجهود والخدمات لتلبية كافة متطلبات زوار المهرجان وذلك من خلال توافر عديد المنتجات والصناعات المتنوعة.‏

و أوضح أن المهرجان يقام على مساحة 4000 متر بمشاركة 200 شركة تقوم بعرض منتجات متنوعة من الصناعات الغذائية والزراعية وهي منتجات محققة للمواصفات القياسية السورية.‏