تعرف على أسرع نفق في العالم تم افتتاحه!

جهينة نيوز

افتتح الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، إيلون موسك، أول نفق سريع تحت الأرض بالقرب من مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

النفق الذي يمكن السير فيه بسرعة 240 كيلومترا في الساعة، وصلت تكلفته لـ10 ملايين دولار.

وخلال عرض الافتتاح تحدث موسك، قائلا: "سيتم تجهيز السيارات بعجلات جانبية قابلة للطي، كما سيتم فتحها وإغلاقها حسب الحاجة.

ووضعت سيارة "تسلا" للاختبار على هذا الطريق".

وأضاف موسك: "من خلال السرعة التي يمنحها النفق، فإنه يمكن التجول عبر المدينة بفترة زمنية قصيرة، بالإضافة لأنه سيكون هناك أنفاق أخرى".

يذكر بأن موسك أسس شركة "Boring Company" في نهاية عام 2016، وهي الشركة التي تولت أعمال البناء.

ولا يستبعد موسك إمكانية الانتقال للمرحلة الثانية من هذه الأنفاق وبنائها في كل من تكساس وسان فرنسيسكو.