ماذا يحدث لجسمك عند تناول "البيتزا"؟

جهينة نيوز

"البيتزا" من أكثر الأطعمة المحببة لقلوب الكبار والصغار، وتكتسب شعبية كبيرة حول العالم، وعلى الرغم من عشق الجميع لها، لكن ماذا تفعل مكونات البيتزا في جسمك؟

إليك بعض الحقائق المتعلقة بمكونات البيتزا التي تكون مضرة بصحتك، بحسب ما جاء في موقع health line الأمريكي.

1- العجين:

ابتداء من العجين، المعد من الخبز الأبيض المصنوع من الدقيق الأبيض، جسمك يعالج الدقيق الأبيض بسهولة كما يفعل السكر ويخزنه على الفور في دهون البطن، وفي الغالب ما تستخدم أنواع العجائن التجارية المتوفرة في المحال، الزيوت المتواجدة في مكوناتها هذه سيئة للغاية لصحة القلب وتسبب حدوث السمنة.

لتناول بيتزا صحية، يمكنك وضع زيت الزيتون، الذي يحتوي على الأحماض الدهنية التي تكون صحة لجسمك، والابتعاد عن تناول الدقيق الأبيض، واستخدام دقيق القمح الكامل بدلاً منه، فهو غني بالألياف الصحية.

2- صلصة الطماطم:

صلصة الطماطم هي شيء جيد عمومًا، إذ تحتوي الطماطم على مادة الليكوبين الذي يحمي الجسم من السرطان، وقد يبطئ نمو الورم، يمكنك إضافة القرنبيط على البيتزا لزيادة امتصاص الليكوبين.

أما صلصة الطماطم غير الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، لتعويض حموضة الطماطم، السكر يسبب السمنة ويتم تخزينها بسهولة على شكل دهون ثلاثة البطن، ومن الممكن أن يسبب مرض السكري.

اللحم المضاف:

لا يوجد شيء جيد ليقال عن اللحوم المصنعة مثل السجق، التي تكون عالية جدًا بنسبة الأملاح، والدهون المشبعة التي تسبب أمراض القلب والسمنة والأوعية الدموية والسرطان.

الخضراوات:

الخضار ربما هو الجزء الأكثر صحة في مكونات البيتزا الخاصة بك، هناك كثير من الفوائد الصحية من الألياف إلى الفيتامينات لمضادات الأكسدة في الخضروات. طالما أنها تذهب إلى الفرن المحمص أو الخام، فهي صحية بالنسبة لك وإضافة بعض المواد الغذائية القليلة التي ستحصل عليها في البيتزا الخاصة بك، ولكن للحصول على فوائد صحية بالفعل يمكنك الاستغناء على الخضروات المملحة مثل الزيتون للحصول على بيتزا صحية.

الجبن:

الجبن هو ما يجعل البيتزا شهية للغاية، ويضاف لها كثير من النكهات، على الرغم من ذلك إلا أنه يعتبر من المكونات غير الصحية، في حين أن الجبن هو أحد منتجات الألبان التي تحتوي على الكثير من البروتين، إلا أنه ملئ أيضًا بالدهون المشبعة، ويرتبط الدهون المشبعة بالبدانة ومشاكل القلب والعديد من المشكلات الصحية الأخرى.

بدلًا من طلب الجبن الإضافي، اطلبها أقل ربما ستشعر بالضيق ولكن ستعتاد على ذلك، بالإضافة إلى ذلك، تجنب تناول العجين المحشو بالجبن، قد يكون طعمها جيدًا، ولكنها تحتوي على عديد من السعرات الحرارية.

في حالة تناولك بيتزا كاملة:

تحتوي على كثير من السعرات الحرارية التي تجعلك لا تريد تناول أي نوع من الطعام من بعدها، شريحة واحدة من البيتزا تحتوي على 213 سعرة حرارية. ستحصل على 18٪ من مخصص يومك للدهون المشبعة، و20٪ من الملح، بالإضافة إلى الكربوهيدرات والسكر والكولسترول.

شريحة واحدة من البيتزا ترفع السعرات الحرارية إلى 313 أي أكثر من 1/3 من الدهون، ستحصل على 29٪ من الدهون المشبعة، و32٪ من الملح، بالإضافة إلى الكربوهيدرات والسكر والكولسترول.

إضافة إلى شعورك بالانتفاخ وعدم القدرة على بذل مجهود، نتيجة لتواجد كميات كبيرة من الملح الذي يبطئ من تدفق قلبك للدم، كما أنه يعمل على زيادة المياه في الجسم وبالتالي يضر بصحة الشرايين والقلب والكليتين.

وفي بعض الأحيان، ربما تصاب بالإمساك، نتيجة لعدم تناولك للألياف الصحية التي يحتاجها جسمك على مدار اليوم، وتناول كمية كبيرة من الدهون تعمل على ظهور حب الشباب والشعور بالصداع، ورائحة الفم الكريهة.