فوائد اقتصادية مذهلة تجنيها كورية الجنوبية من فرقة غنائية

جهينة نيوز

فاز الفريق الغنائي من كوريا الجنوبية "بي تي إس"، بلقب "شخصية العام" 2018، بإجماع من قراء مجلة "تايم" الأمريكية.

وكشف معهد أبحاث "هيونداي"، عن أن قيمة الفريق الغنائي، توازي أكثر من 3.6 ملايين دولار لاقتصاد البلاد كل عام، وهو ما يعادل مساهمة 26 شركة متوسطة الحجم، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشار المعهد إلى أن أعضاء الفريق المكون من سبعة شباب، كانوا السبب في أن كل واحد من 13 سائحا أجنبيا، زاروا كوريا الجنوبية خلال العام الماضي 2017.

ويعتبر فريق "بي تي إس"، واسمهم اختصار لـ "Bangtan Sonyeonden"، ويعني "الكشافين المضادين للرصاص"، واحد من أشهر الصادرات الموسيقية لكوريا الجنوبية.

كما أنه وفي وقت سابق من العام الحالي، تصدرت الفرقة وللمرة الأولى قوائم الألبومات الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي إشارة إلى الانجذاب ناحية هذا النوع العالمي المتنامي.

ودخلت هذه الفرقة التاريخ خلال الاحتفال بجوائز بيلبورد ميوزيك أواردز لعام 2017، يوم 21 أيار في لاس فيجاس، حيث تغلبت على فنانين مثل جاستن بيبر وسيلينا جوميز وشون مينديس بعد فوزها بجائزة أفضل فنان اجتماعي، وهي أول فرقة كورية تحقق هذا الإنجاز.

وأثارت فرقة بي تي إس حماس المعجبين واجتذبت الأنظار، ليس فقط بسبب حصولها على الجائزة، وإنما بفضل البدلات الأنيقة لأعضائها، حيث اختارتها مجلة "فوغ" أكثر الفرق أناقة في الملبس