اليابان تبني أول حاملة طائرات وتشتري 18 مقاتلة

جهينة نيوز

بدأت القوات المسلحة اليابانية بزيادة قدرتها وسوف تحصل على حاملة طائرات جديدة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. يتم اتخاذ مثل هذه الإجراءات لمواجهة أولاً القوة العسكرية الصينية.

وكما ذكرت وكالة "فرنس برس" تنص خطة الدفاع اليابانية الجديدة على تحديث حاملات مروحيات موجودة حاليا لديها، وهي سفن من طراز "إيدزوما" و"هيوغا". ويمكن أن تقف عليها حوالي 28 مروحية.

وستبني حاملة الطائرات من سفينة "إيدزوما". وتنص خطة البرنامج الذي سيستمر 5 سنوات على إنفاق قياسي على الدفاع ويبلغ 27.47 تريليون ين (244 مليار دولار) حتى مارس /آذار 2024.

وتشمل خطة مجلس الوزراء الياباني بالإضافة إلى بناء أول حاملة طائرات، شراء 18 طائرة "إف-35بي" في السنوات العشر المقبلة. وتخطط اليابان لاستخدامها على حاملة الطائرات الجديدة.

يؤكد البرنامج على الحاجة إلى التنافس الاستراتيجي مع الدول الأخرى. وتشير الوثيقة إلى أن الولايات المتحدة لا تزال أقوى قوة عالمية، لكن المنافسة بين الدول تتزايد، وتدرك اليابان أهمية التنافس الاستراتيجي مع الصين وروسيا.