نقش عليها اسم أسرته.. تعرف على مميزات طائرة ميسي الخاصة باهظة الثمن

جهينة نيوز

أسلوب حياة المشاهير، دائماً ما يختلف عن الرائج، ومؤخراً، أثار أسطورة الساحرة المستديرة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ضجة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، عقب شرائه طائرة خاصة لعائلته، قُدر ثمنها بما يزيد عن 15 مليون دولار أمريكي.

وطائرة مهاجم فريق برشلونة الإسباني، أمريكية الصنع، من نوع جولف ستريمV، كبيرة الحجم وطويلة الأمد، وتحتوي من الداخل، على 16 مقعدا و8 أسرة للنوم وحمامين ومطبخين.

وقد جهز ميسي الطائرة وفقاً لذوقه، حيث رسم على الزعنفة الرأسية في مؤخرة الطائرة الرقم 10، رقم قميصه، أما سلم الطائرة الذي يمكن طيه فقد نقش عليه اسم ميسي وعائلته، زوجته انتونيلا وابناؤه الثلاث تياغة وماتيو وسيرو.

وشراء طائرة خاصة بهذا المبلغ الضخم، لم يكن عائقاً أمام ليونيل ميسي (31 سنة) الذي يحوز ثروة مالية عظيمة جناها من خلال ممارسته كرة القدم، منذ منتصف العقد الماضي.

وتمنح إدارة نادي برشلونة القائد والمهاجم ليونيل ميسي غلافاً مالياً ضخماً، قيمته 100 مليون يورو سنوياً، خالياً من الضرائب.