مجلس الأمن الروسي: المسلحون ينتقلون بعد هزيمتهم في سوريا والعراق إلى أفريقيا

جهينة نيوز

أعلن مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي لشؤون الأمن الدولي الكسندر فينيديكتوف اليوم الأربعاء، بأن جزء من مسلحي سوريا والعراق انتقلوا بعد هزيمتهم إلى أفريقيا وشكلوا جيوب للجماعات الإرهابية لتنظيمي "القاعدة وداعش وبوكو حرام".

وقال فينيديكتوف: "دعونا نأخذ مشكلة الإرهاب، التي تقف بشكل حاد اليوم بوجه الدول الأفريقية، كونه بعد هزيمة [الجماعات المسلحة] في سوريا والعراق، تم رصد جزء من المسلحين بمنطقة الساحل والجنوب".

وأضاف: "نتيجة لذلك، نشأت على أراضي واسعة جيوب تحت راية داعش والقاعدة وبوكو حرام، التي أعلنت ولاءها لـداعش".

وبدأت الأزمة السورية في 2011. وأعلن في نهاية عام 2017 عن النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق. وما زال هناك بعض المناطق في سوريا تطهر من المسلحين بدعما من القوات الجوية الروسية. وفي الوقت الحالي يتم العمل على التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين.