تسهيلات للمدن والمناطق الصناعية.. 127 منشأة تدخل الإنتاج وحجم الاستثمارات وفرت 6259 فرصة عمل

جهينة نيوز

بين مدير المدن والمناطق الصناعية المهندس علي بلال أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات الخاصة بالمدن الصناعية منذ بداية العام الحالي، تم تتويجها بإصدار القانون رقم /18/ القاضي بإعفاء الصناعيين في المدن الصناعية من رسوم تجديد رخص البناء المنتهية مدة تراخيصهم ويرغبون بتجديدها، إضافة إلى القانون رقم /33/ المتضمن إعفاء مكلفي أقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية العائدة لأي من سنوات 2017 وما قبل، من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديد الأقساط إذا سددت حتى غاية 31/3/2019.‏‏‏

وبهدف تشجيع الاستثمار في المدينة الصناعية بعدرا، أشار المهندس بلال إلى صدور القرار رقم 553/ المتضمن تعديل نظام الاستثمار في المدينة، لتوضيح آليات ومراحل الاكتتاب والتخصيص، وتحديد سعر بيع المقاسم، ومنح المزيد من المرونة في تجديد رخص البناء والتراخيص الإدارية، وتقديم تسهيلات ومزايا للمشاريع الاستثمارية التي يزيد رأسمالها عن (500) مليون ليرة، كما صدر القرار رقم 2458 القاضي بتسهيل الاستجابة للحالات التي يرغب فيها المستثمرون بتسديد باقي قيمة المقاسم، وبما يحقق مصلحة المدينة الصناعية، والتحديد الدقيق لقيمة المقاسم النهائية في جميع الحالات، كذلك توضيح آليات تسديد الغرامات في حال التأخر عن الأقساط، وإعادة السماح بتأجير المنشآت المبنية ضمن اشتراطات محددة، كذلك توضيح حالات إعادة فصل المقاسم المدموجة والشروط المطلوبة.‏‏‏

ولفت م.بلال إلى أنه تم جذب المزيد من الاستثمارات إلى المدن الصناعية عبر المشاركة في المعارض والأسواق الدولية، منوهاً بأنه يتم الاهتمام بالترويج للاستثمار في القطاع الصناعي من خلال البعثات الدبلوماسية في الخارج، حيث تم إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية بالمدن الصناعية والمرافق والخدمات، وبأهم المزايا والإعفاءات الأساسية للاستثمار فيها والتي تعتبر بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، كما تم إعداد بروشورات وفيديوهات وبيانات تفصيلية ليتم إرسالها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ضمن خطة الحكومة للترويج للاستثمارات السورية في بعثاتنا الدبلوماسية الخارجية، وتم اختيار وزارتي الإدارة المحلية والبيئة و(الأشغال العامة) كنواة لمشروع إعادة الإعمار ولا سيما في مجال المدن والمناطق الصناعية والحرفية.‏‏‏

أما بالنسبة للدعم المالي الذي تقدمه الوزارة للمدن الصناعية، فتم تخصيص المدينة الصناعية بحسياء بمبلغ (141,432) مليون ليرة من لجنة إعادة الإعمار، وتخصيص المدينة الصناعية بالشيخ نجار بمبلغ (800) مليون من عائدات المرسوم 37 لعام 2015.‏‏‏

وتمثلت أهم الإنجازات المحققة في المدن الصناعية منذ بداية العام الجاري بتخصيص /365/ مقسماً، والمباشرة ببناء /203/ منشآت صناعية جديدة، ودخول /127/ منشأة قيد الإنتاج بعد منحها التراخيص الإدارية، ومن جهة أخرى تم إنفاق /3664/ مليون ليرة على تنفيذ أعمال البنية التحتية في المدن الثلاث، فيما بلغت الإيرادات الاستثمارية الصناعية /5282/ مليون ليرة، وبلغ حجم الاستثمارات السنوية /103/ مليارات ليرة، وفرت /6259/ فرصة عمل (تشغيلية ودائمة).‏‏‏

كما تم تخصيص 703,568 ملايين ليرة لإعادة تأهيل المناطق الصناعية ووضعها بالاستثمار، وبلغت قيمة الإعانات التراكمية 1375 مليون ليرة، بالإضافة لتخصيصها بإعانة قدرها 909 ملايين ليرة، من صندوق إعادة الإعمار منذ بداية العام الجاري، وبلغ عدد المنشآت التي عادت إلى العمل في محافظة حلب 14759 منشأة حتى تاريخه، كما صدر قرار إحداث منطقة صناعية وحرفية في مدينة تلكلخ بمساحة 30 هكتاراً، ويتم العمل على استكمال الدراسات اللازمة تمهيداً للمباشرة بالتنفيذ خلال العام القادم.‏‏‏

كذلك تم تخصيص 3 مليارت ليرة خلال العام الحالي لمتابعة إحداث وتنفيذ عدد من المناطق الصناعية والحرفية، وبلغ إجمالي المساهمات التراكمية 13،7 مليار ليرة، بالإضافة لمتابعة تنفيذ البنى التحتية لمناطق في طرطوس (الدريكيش وبلغت نسبة التنفيذ 73%، الشيخ بدر 71%، صافيتا 37%)، ويتم حالياً التحضير للإعلان عن الاكتتاب على مقاسمها، كما تم إنجاز البنى التحتية للمنطقة الصناعية في بانياس وترخيص جميع مقاسمها البالغة (345) مقسماً، والمباشرة ببناء ما يزيد على 200 مقسم منها (50) جاهز للاستثمار.‏‏‏

وأشار بلال بأنه ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2019 تم لحظ مبلغ وقدره 2,5 مليار ليرة للمساهمة في إنشاء المناطق الصناعية والحرفية.‏‏‏

وأكد أن عدد المناطق الصناعية وصل إلى 116 منطقة، والمساهمات المقدمة لها بلغت 16763 مليون ليرة، كما بلغت مساحة المناطق الصناعية 6051 هكتاراً، وعدد المقاسم الصناعية 45358 مقسماً، ووفرت فرص عمل إجمالية 206870 فرصة، وبلغ حجم الاستثمارات الإجمالية 240 مليار ليرة.‏‏‏