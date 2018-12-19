أبراج يوم الأربعاء 2018/12/19 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز:

مولود١٢/١٩: واضح، تحب الاكتشافات و الصداقات و المعرفة والسفر، إداري ومستقل دائما، لا تحب الروتين، تحب رسم الصور في خيالك، معبر بعواطفك، تحب المال و الدعوات واللقاءات والحركة، الأشهر القادمة تحملك سفر ومسائل تجارية تجد حل لقضية خلاف سابق في بداية ٢٠١٩،أعمالك بين الأشهر(٦ - ١٠ - ١١ ) تبدء عمل جديد توقع عقود في النصف الثاني من العام، للبعض ارتباط وزواج.

برج الحمل: تركز على أمورك المالية، تدفع قسط وتكون حكيم بمصاريفك وظف أموالك بشكل جيد وحسن ميزانيتك وللبعض تحصل على ربح أو جائزة استرداد دين وتجد أشياء ضائعة.

برج الثور:القمر ببرجك طاقة ونشاط وحماس الك تتصالح مع نفسك في فرص وحسم لبعض القضايا تلفت الأنظار بحركتك وسرعتك تتخلص من إزعاج اليومين الماضيين بانفراجات، تغيير في شكلك الخارجي أو على صعيد تجديد أثاث بيتك

برج الجوزاء: تعاكسك الظروف تنفعل وتغضب بشدة يومك بطيء والحظوظ قليلة قد تشعر بخيبة أمل وظلم من محيطك خليك صبور وحافظ على هدوئك تتلقى مساعدة لا تبدأ بأشياء جديدة وانتبه على أغراضك من النسيان والضياع.

برج السرطان: رغبة بالتجديد الاجتماعي تبدو سعيد وجريء تطمئن وتروج لأفكارك وأمنياتك لا تستسلم تصل لانفراج وتلمسه تفرح بصداقة جديدة، تكيف ولا تغامر بسلامتك.

برج الأسد: أثبت حضورك وجدارتك بإمكانك التقدم بشرط تتحلى بالموضوعية ولا ترتجل بالعمل وتتهرب من مسؤولية احتمال تعاني من تقلبات وأجواء مشحونة ومتعبة انطلق بثقة تجدد الحظوظ أمامك فرص عمل تجاهل أسلوب أشخاص في محيطك، للبعض تعامل مع غرباء أطباء أو نزول للاسواق.

برج العذراء: تنقلاتك مهمة قوة بأفكارك وأعذارك قادر على طرح المواضيع بسهولة وقت للنجاح وللسفريات واتصالات لمسافات بعيدة تجري مقابلة وتصل لتفاهم بأمور قضائية وأوراق ودراسة احذر الفوضى، للبعض ترويج وعمليات بيع وشراء ودعوة للسفر.

برج الميزان: تناقش موضوع مالي أو قرض تحصل على تسوية تحلم فيها، اليوم أبواب مفتوحة للحوارات وللنقاشات البناءة تقدر أن تدقق وتبرر مواقفك وتوضح أي سوء تفاهم على صعيد أمور مالية مشتركة استحقاقات فواتير مصالحة، للبعض زيارة مريض.

برج العقرب: تركز على شراكة انتبه من موقف مفاجىء شريك أو زميل عمل تطرأ تغيرات منافسة تؤدي لغضبك اضبط أعصابك وللبعض توقيع عقود واهتمام بمد جسور تواصل مع محيطك، خليك رومنسي واهتم بالشريك

برج القوس: أبدأ باكرا ولا تبالغ بمطاليبك اعتمد على نفسك اهتم بعملك نظم جدول أعمالك كن هادئ في معالجة مسائل طارئة على صعيد عملك انتبه على غذائك وصحتك ولا تتردد في طلب مساعدة اظبط مواعيدك واحذر من تداخلها.

برج الجدي: تجاوب وفاوض بثقة تجهز لسهرة ولقاء مع الأحبة حضورك مميز يلطف الأجواء تناقش بصوت عالي ومسموع تخصص وقت لممارسة هواية مفضلة للبعض اهتمام بطفل، للبعض مرافقة مريض

برج الدلو: تنشغل بمسائل عائلية وشخصية، لا تترك أحد يحبط أعمالك أو يتدخل في شؤونك، انفعالات وهدأ من روعك قد تكون مظلوم بالعائلة وتقوم بزيارة عائلية أو زوار لعندك يتعبوك وقد تكون متوتر بسبب الأعطال والتصليحات.

برج الحوت: يوم للكلام والتواصل وعقد لقاء مهم تجد حلول لمسائل شائكة وتوصل رسالة مهنية إلى أحد ما، تجتمع مع الأخوة والأخوات وجيران، سفر قصير وتصليح سيارة أو خبر بخصوص هاتفك.