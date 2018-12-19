حكم قضائي بسجن متهم و إلزامه بمشاهدة فيلم رسوم متحركة كل شهر مرة

جهينة نيوز:

صدر حكم على صياد غزلان بمشاهدة فيلم الرسوم المتحركة (الكرتون) الشهير "بامبي" كل شهر على الأقل مرة، خلال فترة سجنه التي تبلغ عاما واحدا.

ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن الحكم الذي صدر على الصياد من ولاية ميزوري، بسبب دوره في قتل مئات الغزلان بطريقة غير مشروعة.

كان ديفيد هومر بيري البالغ من العمر 29 عاما، ضمن مجموعة صيادين يقول مراقبون حكوميون إنهم متورطون في واحدة من أكبر قضايا الصيد غير المشروع على الإطلاق في ولاية ميزوري. وتضم هذه المجموعة والده وإخوته.

وأدين الرجال بمخالفة العديد من قوانين الصيد بما في ذلك الصيد خارج الموسم باستخدام أسلحة محظورة، مثل الأضواء التي أعمت الغزلان بشكل مؤقت وقتل الغزال أثناء رحلات من داخل سيارة متحركة.

وأصدر القاضي روبرت كيري حكما على بيري بالسجن مدة عام وعاقبه أيضا بمشاهدة فيلم الرسوم المتحركة الشهير المنتج عام 1942، الذي تدور قصته عن غزال رضيع يدعى بامبي والذي فقد أمه بشكل مأساوي على يد صيادين ورعته مخلوقات أخرى في الغابة بعد تيتمه.