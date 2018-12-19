البيت الأبيض: ترامب قال لأردوغان فقط إنه سينظر في احتمال ترحيل غولن

جهينة نيوز:

أكد البيت الأبيض أن رئيس النظام الأمريكي، دونالد ترامب، لم يتعهد لرئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، بطرد المعارض والداعية التركي، فتح الله غولن، وقال فقط إنه سيفكر في الموضوع.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول التصريحات التركية التي تحدثت عن بدء عمل واشنطن على تسليم غولن لأنقرة: "لم يقل (ترامب) إلا إننا سننظر في هذا الأمر".

وأضافت ساندرز: "ليس هناك أي شيء آخر حول هذا الموضوع... ولا تعهدات على الإطلاق في هذه العملية".

والأحد الماضي ذكر وزير خارجية النظام التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن ترامب أكد لأردوغان، خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة الدول العشرين في الأرجنتين، أن واشنطن كانت تعمل على طرد غولن.

وبعد ذلك نفى مسؤول من البيت الأبيض لـ"رويترز" أن الرئيس الأمريكي قدم أي تعهدات لنظيره التركي حول هذا الشأن.