فعاليات للسترات الصفراء في فرنسا اليوم الثلاثاء تتسبب بفوضى في قطاع النقل

جهينة نيوز:

بحسب وسائل الإعلام الفرنسية تسبب محتجو "السترات الصفراء" في فوضى بقطاع النقل الفرنسي، اليوم الثلاثاء، بعدما احتلوا أكشاك دفع رسوم العبور على الطرق السريعة وأحرقوا بعضها.

وقالت شركة "فنسي أوتوروت"، وهي أكبر مشغل للطرق في فرنسا (حيث تأخذ هذه الشركة رسم مرور على الشارع من كل سيارة أو دراجة تريد المرور على الشارع) ، إن الاحتجاجات مستمرة حاليا في نحو 40 موقعا في شبكتها، وإن عددا من نقاط التقاطع على الطرق السريعة تعرض لأضرار بالغة وخصوصا جنوبي البلاد.

وأضافت في بيان "على قائدي المركبات اتباع أقصى درجات الحذر عند اقترابهم من بوابات دفع الرسوم أو منحدرات التقاطع على الطرق بسبب وجود الكثير من المشاة".

وبدأت احتجاجات "السترات الصفراء" في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني في مفترقات الطرق والمحاور المرورية احتجاجا على زيادة الضرائب على الوقود، لكن الاحتجاجات تحولت بسرعة إلى غضب عام على سياسيات الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية.

ومع تزايد عدد المظاهرات في فرنسا خاصة مظاهرات "السترات الصفراء" ، علت الصرخة لدى الشرطة التي أُجبرت على العمل لساعات عمل إضافية تجاوزت الحد المسموح فيه قانونيا من أجل تأمين المظاهرات ومواجهة المحتجين.