مجلة أمريكية تعترف بهروب الشبح الأمريكي أمام سو-35 شمال سورية

جهينة نيوز:

أشادت مجلة أمريكية متخصصة في الشؤون العسكرية بقدرات المقاتلة الروسية "سو-35", و أعادت الى الأذهان الحادث الذي وقع شمال سورية حين كانت شبح أمريكية طراز اف-22 تزعج قاذفة روسية مخصصة للتمهيد الارضي من طراز سو-24 و في حينها وجدت اف-22 نفسها خلال ثوان في مرمى المقاتلة سو-35 التي كانت تقوم بحماية قاذفات التمهيد الأرضي الروسية لتفر الشبح الأمريكية هاربة.

ووصفت مجلة "ميليتري ووتش" طائرة "سو-35" بأنها أقوى المقاتلات الروسية المنوط بها خوض المعارك الجوية

وتنتمي طائرة "سو-35" إلى الجيل الـ4++ من المقاتلات بسبب قدرتها المحدودة على إخفاء نفسها، ولكنها تتقدم على مقاتلات الجيل الخامس في نواحٍ كثيرة وخصوصا قابلية البقاء في ميدان القتال.

ويجدها خبراء أمريكيون قادرة على مقارعة طائرة "إف-22" الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات وتملك كل إمكانيات تكنولوجيا الإخفاء، والتغلب عليها بفضل إمكانياتها للتشويش الإلكتروني التي تجعلها غير مرئية للرادار المضاد.

وأشارت المجلة إلى أن طائرات "إف-22" الأمريكية لم تتمكن من اكتشاف مقاتلات "سو-35" في سوريا.

وتعتبر طائرة "سو-35" أقدر مقاتلات العالم على المناورة بفضل سرعتها الكبيرة وتقنية توجيه الدفع التي تمنحها قدرة على كسب المعركة الجوية مع الطائرات والصواريخ البعيدة المدى.

وبإمكان "سو-35" حمل 14 صاروخ جو-جو وهو ما يجعلها "أثقل" مقاتلات العالم.