مسؤول عراقي محلي: القوات الأميركية تبني قاعدة جديدة غربي الأنبار

جهينة نيوز:

اعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، الثلاثاء، عن قيام القوات الأميركية بانشاء قاعدة عسكرية جديدة لها غربي المحافظة، مشيرا إلى أن الهدف من انشاء القاعدة الجديدة هو مراقبة الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

وقال المحلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوات الأميركية انشأت قاعدة عسكرية لها في منطقة المالحة بقضاء القائم الحدودي مع سوريا”، مبينا أنها “القاعدة الثانية بعد قاعدة الرمانة”.

واضاف ان “القاعدة الجديدة قريبة من الشريط الحدودي مع سوريا بهدف مراقبة الشريط الحدودي مع سوريا وتوفير الحماية الأمنية اللازمة للقوات الامريكية المنتشرة بالقرب من الحدود العراقية السورية”.

وكان مجلس محافظة الأنبار كشف في 9 كانون الأول الحالي عن إنشاء القوات الأميركية قاعدة لها في ناحية الرمانة بقضاء القائم، مشيرا إلى أن الموقع يجعل من الأميركيين يحكمون السيطرة على الصحراء الرابطة بين محافظتي الأنبار ونينوى.

فيما أكد عضو المجلس فرحان الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، أن القوات الأمريكية لم تبلغه ببناء قاعدة الرمانة، مؤكدا أن مجلس المحافظة لا يمتلك الصلاحية لمنع القوات الأمريكية من بناء القواعد في صحراء المحافظة.