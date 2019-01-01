الناطق الرسمي للقوات المسلحة: ملتزمون بوقف إطلاق النار بالحديدة رغم خروقات العدوان السعودي

جهينة نيوز:

أكد المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة واللجان الشعبية ملتزمون بوقف إطلاق النار بالحديدة في الوقت الذي يخرق العدوان السعودي اتفاق التهدئة مستغلين تأخر وصول اللجنة المكلفة من الأمم المتحدة بالإشراف على وقف إطلاق النار.

وأوضح العميد سريع في تصريح صحفي أن طيران العدوان الحربي والاستطلاعي يحلق في سماء الحديدة بشكل مكثف بالتزامن مع قصف التحالف لعدد من الأحياء والمناطق السكنية بالحديدة بأكثر من 38 قذيفة مدفعية و14 صاروخا وقصف بالأسلحة المتوسطة بالإضافة إلى التحصينات والحفريات التي تقوم بها جرافات العدوان.

وأشار إلى أن تحالف العدوان استهدفوا مدينة الشعب بصاروخين موجهين كما قصفوا بصاروخ كورنيت شارع الخمسين وصاروخ كورنيت آخر باتجاه فندق الاتحاد بالتزامن مع قيام الجرافات بعمل تحصينات ومتارس وحفريات قبالة مدينة الشعب مع قصف كثيف بالأسلحة المتوسطة باتجاه شارع الخمسين.

ولفت إلى أن العدوان أطلقوا 10 صواريخ وتسع قذائف مدفعية منها سبع قذائف هاون وقصف بالأسلحة المتوسطة باتجاه الزعفران وقذيفة هاون سقطت شرق الواحة وأخرى سقطت في مدينة الشعب كما قصفت مدفعية العدوان بالجريبة ب 18 قذيفة منطقة كيلو 16.

وبين العميد سريع أن العدوان السعودي أطلقوا تسع قذائف باتجاه الجاح الأسفل كما نفذوا محاولة تسلل شرق حيس.. مؤكدا أن العدوان دفعوا بتعزيزات من الخوخة باتجاه المنظر وكيلو 16.

وأوضح أن طيران العدوان شن 26 غارة على مناطق مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث شن خمس غارات على البقع وسبع غارات قبالة نجران وست على نهم وثلاث غارات على صرواح وغارتين على حرض وثلاث غارات في مناطق متفرقة في الحدود.

وفي جبهة نهم أشار المتحدث الرسمي إلى أن الجيش واللجان الشعبية صدوا هجوما للتحالف السعودي في تلة الصمود وأرتاب شامخ كما نفذ الجيش واللجان الشعبية كمينا محكما لمسلحي تحالف العدوان السعودي وسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم، بالإضافة إلى إفشال هجوم للمسلحين باتجاه الحول والسلطاء.

وفي الجوف أوضح العميد سريع أنه تم صد هجوم للمسلحين باتجاه الظهرة الأجاشر مسنودا بغطاء جوي من الطيران الحربي والأباتشي وكبدوهم خسائر فادحة.

وأشار إلى أن رجال الجيش اليمني واللجان الشعبية أفشلوا هجوما للمسلحين باتجاه رشاحة بالبقع استمر أربع ساعات كما أفشلوا هجوما آخر باتجاه المحجر قبالة عسير استمر منذ الصباح حتى الظهر وسقوط عشرات القتلى والجرحى من المسلحين وتدمير ثلاث مدرعات.. لافتا إلى أنه تم كسر هجومين للمسلحين باتجاه جنوب جبل النار وشرق جبل النار في حرض وتكبيدهم خسائر فادحة.

كما أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، على أهمية اضطلاع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدور فاعل في إنفاذ الاتفاق وإحلال السلام وإيقاف العدوان وإنهاء معاناة اليمنيين.

وحمل تحالف العدوان المسئولية الكاملة عن أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة وما قد يترتب عليه من نتائج وضحايا .. مؤكداً في ذات الوقت الالتزام بإعلان وقف إطلاق النار والاستمرار في إبلاغ لجنة التنسيق المشتركة بما يحدث من خروقات.