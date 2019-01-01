الوزير النداف يشدد على مكافحة مهربي الطحين و المواد المهربة و مجهولة المصدر

جهينة نيوز:

طلب السيد الدكتور عاطف النداف وزير التجارة الداخلية وحماية والمستهلك من مديري التجارة الداخلية بمحافظات اللاذقية و طرطوس وحمص والسويداء بتقديم خريطة واضحة عن توزع المخابز العامة و الخاصة في مناطق محافظاتهم وطاقتها الانتاجية وواقع عملها .

وأكد الوزير النداف خلال اجتماعه بهم ظهر اليوم على القيام باتخاذ اجراءات عملية تضمن تحسين نوعية وجودة الخبز المنتج ومنع الهدر في مستلزمات الانتاج والتشدد في تنظيم الضبوط بحق كل من يحاول تهريب الدقيق التمويني وأكياس القمح .

ودعا الوزير النداف الى عدم التساهل باتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يقوم ببيع و شراء مواد مهربة أو مجهولة المصدر اومنتهية الصلاحية او يحاول الغش او التدليس والخداع وتداول مواد تضر بالصحة العامة و تلحق الأذى بالاقتصاد الوطني وبالمال العام و التركيز على اجراءات التحاليل المخبرية للسلع المستوردة و المنتجة محلياً بدقة وأمانة وبشكل علمي وصحيح وايجاد وسائل وآليات ناجعة تحد من ارتكاب المخالفات في الأسواق.