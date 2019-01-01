مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق تغلق ٤ محلات بمخالفات جسيمة

الثلاثاء, 18 كانون الأول 2018 الساعة 20:17 | اقتصاد, محلي

مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق تغلق ٤ محلات بمخالفات جسيمة

جهينة نيوز:

قامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق بحملة على معامل انتاج المواد الغذائية و غير الغذائية بالمحافظة و تم تنظيم اربعة ضبوط بمخالفات جسيمة :

ضبط بحق معمل مواد تجميل بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية

ضبط بحق معمل دهانات بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية

ضبط بحق معمل كونسروة بمخالفة حيازة مواد فاسدة و منتهية الصلاحية

ضبط بحق مخبز تنور بمخالفة حيازة واستخدام الدقيق التمويني

وعليه تم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالفين و حجزت الكمية المضبوطة من المواد الفاسدة و المنتهية الصلاحية تمهيدا لاتلافها اصولا واغلقت الفعاليات بالشمع الاحمر


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