مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق تغلق ٤ محلات بمخالفات جسيمة

جهينة نيوز:

قامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق بحملة على معامل انتاج المواد الغذائية و غير الغذائية بالمحافظة و تم تنظيم اربعة ضبوط بمخالفات جسيمة :

ضبط بحق معمل مواد تجميل بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية

ضبط بحق معمل دهانات بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية

ضبط بحق معمل كونسروة بمخالفة حيازة مواد فاسدة و منتهية الصلاحية

ضبط بحق مخبز تنور بمخالفة حيازة واستخدام الدقيق التمويني

وعليه تم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالفين و حجزت الكمية المضبوطة من المواد الفاسدة و المنتهية الصلاحية تمهيدا لاتلافها اصولا واغلقت الفعاليات بالشمع الاحمر