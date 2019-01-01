ظريف: الغرب يردد هواجس نتنياهو كالببغاء , و عليه الكف عن فرض الإملاءات

جهينة نيوز:

صرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان الغرب تقبّل السبيل السياسي لحل الازمة السورية بقيادة السوريين ولكن عليه تسهيل العملية بدلا من فرض الاملاءات.

وفي تغريدة له نشرها في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، كتب ظريف: لقد تباحثت مع نظيريّ الروسي والتركي في جنيف للتقدم بقضية (تشكيل) لجنة الدستور لحل وتسوية الازمة السورية. لقد اصررنا دوما على السبيل السياسي بقيادة السوريين. الغرب تقبّل هذه المسالة ولكن عليه تسهيل الامور بدلا من فرض الاملاءات.

و في سياق آخر ادان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الموقف الغربي ازاء التهديدات المعادية التي يطلقها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتياهو ضد جمهورية الاسلامية الايرانية مبينا ان الغرب يردد هواجس نتنياهو كالببغاء.

وأشار ظريف في تغريدة له اليوم على موقع " تويتر" الى تهديدات نتنياهو بشان تدمير ايران وقال: في البدء ياتي نتنياهو ويقف الى جانب مصنع للقنبلة النووية ويهدد ايران بالتدمير. وها هو الان يبالغ في الحديث عن مدى صواريخه الهجومية وامكانها ان تستهدف اية مكان.

واضاف: ورغم ذلك مازال يشكو من صواريخ الردع والدفاعية الايرانية، ان الغرب يردد هواجسسه كالببغاء .