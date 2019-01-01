لهذه الأسباب نحتفل باليوم العالمي للغة العربية في ١٨ كانون الاول

جهينة نيوز:

يحتفل العالم في مثل هذا اليوم، 18 كانون الأول، باليوم العالمي للغة العربية، والتي تعد ركنا من أركان التنوع الثقافي للبشرية، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشارا واستخداما في العالم.

في مثل هذا اليوم من عام 1973، تم اتخاذ قرار تاريخي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة.

وفي تشرين الأول 2012، أعلن المجلس التنفيذي لليونسكو في دورته الـ190 عن تكريس هذا اليوم، كيوم عالمي للغة العربية، ليتم الاحتفال لأول مرة في تلك السنة بهذا اليوم

بعد مرور 45 عاما على قرار الأمم المتحدة أن تجعل من اللغة العربية لغة من اللغات الرسمية، ها نحن نحتفل اليوم بقدرة اللغة العربية على جمعنا حول قيم مشتركة من أجل بناء السلام حول العالم.

وتعتبر اللغة العربية من أقدم اللغات السامية، والتي يتحدثها أكثر من 290 مليون شخص على وجه الأرض.

وقام الموقع الرسمي لـ"اليونسكو" بنشر برنامج كامل عن برنامجه الاحتفالي المواكب لهذا اليوم والذي سيتم فيه تنظيم حفل موسيقي، بالإضافة لعقد عدد من الندوات والاجتماعات التي تخص اللغة العربية والشباب العربي.

وسيتخلل الاحتفال فعاليّات عديدة تسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين اللغة العربية وقضايا الهويّة ووسائل التواصل الاجتماعي والفنون.

من جانبه شارك فريق برشلونة الإسباني بكرة القدم عبر صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" الناطقة باللغة العربية، بمقطع مصور شارك فيه عدد من نجوم الفريق بتهنئة الشعب العربي بهذه المناسبة.