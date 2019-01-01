الاحتلال التركي يقوم بترقية إرهابي داعشي الى قائد عسكري – صور

جهينة نيوز:

رصد ناشطون قيام الاحتلال التركي بتعيين إرهابي من داعش بمنصب قائد عسكري في ميليشيا السلطان مراد الارهابية التي تتبع للمخابرات التركية.

و أفادت تقارير إعلامية للجماعات الارهابية عن قيام الاحتلال التركي بتعيين الارهابي المعروف ابو عبد الرحمن التركماني و الذي كان أحد الناشطين المعروفين في تنظيم داعش الإرهابي بمنصب قائد جماعه إرهابية ضمن صفوف ميليشيا السلطان مراد الارهابية.

و نشر ناشطون صور للإرهابي حين كان في صفوف داعش و صور له بعد أن قام الاحتلال التركي بترقيته لقيادي في ميليشيا السطان مراد.