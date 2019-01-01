الاحتلال التركي يقوم بترقية إرهابي داعشي الى قائد عسكري – صور

الثلاثاء, 18 كانون الأول 2018 الساعة 19:18 | سياسة, عالمي

الاحتلال التركي يقوم بترقية إرهابي داعشي الى قائد عسكري – صور

جهينة نيوز:

رصد ناشطون قيام الاحتلال التركي بتعيين إرهابي من داعش بمنصب قائد عسكري في ميليشيا السلطان مراد الارهابية التي تتبع للمخابرات التركية.

و أفادت تقارير إعلامية للجماعات الارهابية عن قيام الاحتلال التركي بتعيين الارهابي المعروف ابو عبد الرحمن التركماني و الذي كان أحد الناشطين المعروفين في تنظيم داعش الإرهابي بمنصب قائد جماعه إرهابية ضمن صفوف ميليشيا السلطان مراد الارهابية.

و نشر ناشطون صور للإرهابي حين كان في صفوف داعش و صور له بعد أن قام الاحتلال التركي بترقيته لقيادي في ميليشيا السطان مراد.


أخبار ذات صلة


أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا