إغلاق مدرسة سرية "سلفية" في فرنسا

جهينة نيوز

أعلن وزير التربية الفرنسي جان ميشال بلانكير، الثلاثاء، عن إغلاق مدرسة "سرية" تعتبر "سلفية" كانت تستقبل حوالي 20 تلميذا في الأحياء الشمالية لمدينة مارسيليا (جنوب شرق فرنسا).

وقال الوزير الفرنسي لشبكة "بي أف أم تي في" التلفزيونية "هذه مدرسة سرية لا تتوافق مع القواعد التي حددناها منذ شهر يوليو الماضي لتشديد نظام المدارس الخاصة التي تعمل من دون عقود لتجنب الانحرافات".

وأضاف "إنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة"، واعدا بإقفال مدارس أخرى في الأسابيع المقبلة.

وأشار وزير التربية إلى أن تلك "المدرسة السرية" تستقبل "حوالي عشرين" تلميذا"، مؤكدا أنه "سيعاد تأهيل هؤلاء الأطفال في مدارس رسمية، وسيتم استقبال عائلاتهم".

وذكرت أجهزة وزارة التربية في إكس مارساي لوكالة فرانس برس، أن هذه "المجموعة من التلاميذ" الذين أُعلن أن كل واحد منهم يخضع "لنظام التعليم في المنزل"، ليست "نظامية"، موضحة أن "المسألة قد رفعت إلى المدعي العام".