السعودية تعلن عن ميزانية العام 2019 بعجز قدره 35 مليار دولار

جهينة نيوز

أعلنت المملكة السعودية عن ميزانية عامة لسنة 2019 وصفتها بأنّها "الأكبر" في تاريخها، بإنفاق 1.106 تريليون ريال و بعجز بقيمة 35 مليار دولار، وذلك للسنة السادسة على التوالي.

وأوضح الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في جلسة حكومية ان الإنفاق في هذه الميزانية يبلغ 1,106 تريليون ريال (260 مليار دولار)، بينما تبلغ الايرادات 975 مليار ريال (295 مليار دولار).

وأشار الى ان "أكبر ميزانية في تاريخ المملكة" تهدف إلى "دعم النمو الاقتصادي في المملكة ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030"، الخطة الاقتصادية الطموحة التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان .