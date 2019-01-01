"هواوي" تنفق ملياري دولار في 5 أعوام على الأمن الإلكتروني

جهينة نيوز

صرحت شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها ستنفق ملياري دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة للتركيز على الأمن الإلكتروني، بزيادة عدد العاملين وتحديث التجهيزات المختبرية بينما تواجه الشركة مخاوف عالمية بشأن معداتها للشبكات.

جاءت تعليقات شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة التي عادة ما تتسم أنشطتها بالسرية، خلال مؤتمر صحفي في مقرها في دونغ قوان بعد أن استقبلت نحو 24 صحفيا بمقرها الجديد في المدينة الواقعة جنوبي الصين.

وتصدرت الشركة الصينية عناوين الأخبار في الأسابيع الأخيرة بعد القبض على مديرتها المالية منغ وان تشو، وهي أيضا ابنة مؤسسها الملياردير رن تشنغ في، في كندا بناء على طلب من الولايات المتحدة.

وتفاقمت بسبب ذلك مشاكل الشركة المستبعدة عمليا من السوق الأمريكية كما حظر عليها بناء شبكات الجيل الخامس في أستراليا ونيوزيلندا وسط مخاوف من أن تسهل شبكاتها التجسس من جانب الصين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن كن هو، رئيس مجلس الإدارة المناوب، "إبعاد المنافسين من المضمار لن يجعلك أفضل. نعتقد أن أي مخاوف أو ادعاءات بشأن الأمن في هواوي ينبغي أن تستند لأدلة فعلية، ودونها لا نقبل بهذه الادعاءات ونعترض عليها".

وتابع أن الشركة تتواصل مع الحكومات في أنحاء العالم فيما يتصل باستقلالية أنشطتها وأضاف أن اليابان وفرنسا لم تحظرا رسميا معدات الاتصال التي تنتجها "هواوي". كانت تقارير صحفية في الآونة الأخيرة أشارت إلى أن الحكومتين بصدد استبعاد معدات الشركة.

وقال مصدر لـ"رويترز" إن اليابان تعتزم حظر شراء الحكومة لتلك المعدات.