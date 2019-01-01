بوتين يقيم فعالية صواريخ "توماهوك" الأمريكية في سوريا والعراق

الثلاثاء, 18 كانون الأول 2018 الساعة 17:48 | سياسة, عالمي

بوتين يقيم فعالية صواريخ

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع موسع لهيئة قيادة وزارة الدفاع، أن الصواريخ المجنحة الأمريكية "توماهوك" فعالة بنسبة 30% في سوريا والعراق.

وقال بوتين خلال الاجتماع: "صواريخ التمركز البحري "توماهوك" أصبحت قديمة — هذه حقيقة. بيّن استخدامها في العراق وسوريا وفقا لبيانات خبرائنا العسكريين ووفقا لبياناتكم أنها فعالة 30% وهي بالطبع بحاجة إلى تحديث أما الصواريخ الأمريكية الجوية أفضل بقليل".

و يذكر أن الولايات المتحدة نفذت عدوان بمشاركة فرنسا و بريطانيا على سورية و من ضمن الصواريخ المستعملة خلال العدوان الثلاثي كان التوماهوك الذي فشل تماماً أمام منظومة دفاع جوي قديمة نسبياً.


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