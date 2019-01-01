سلطات النظام التركي تعتقل 118 جنديا بذريعة صلتهم بالداعية غولن

جهينة نيوز:

اعتقلت سلطات النظام التركي 118 عسكريا بذريعة ارتباطهم بالداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه نظام رجب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز من العام 2016.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم هذا النظام عن مصادر قضائية طلبت عدم الكشف عن هويتها قولها: إنه “تم وضع المدعى عليهم وجميعهم جنود بالخدمة في السجن لكونهم أعضاء في منظمة إرهابية مسلحة”.

وأوضحت المصادر أن الشرطة شنت يوم الجمعة الماضي عمليات في 46 مقاطعة في البلاد للقبض على المشتبه بهم بناء على قرار رئيس مكتب النائب العام في اسطنبول.

وتعرض الأتراك بمختلف مكوناتهم وقطاعاتهم منذ محاولة الانقلاب لحملات إقالة واعتقال وقمع طالت عشرات آلاف الأشخاص بمن فيهم مدرسون وقضاة وبرلمانيون وإعلاميون إضافة إلى عسكريين وضباط كبار في الجيش والشرطة بتركيا.