سوسان لـ وفد فرنسي: تبعية الاتحاد الأوروبي للسياسات الأمريكية أفقدته استقلاليته

جهينة نيوز:

استقبل الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين قبل ظهر اليوم الوزير والنائب الفرنسي السابق تييري مارياني والوفد المرافق له ودار الحديث خلال اللقاء حول مستجدات الأوضاع في سورية وعلى الساحتين الإقليمية والأوروبية.

وأكد معاون وزير الخارجية والمغتربين أن رهانات الغرب في سورية قد سقطت أمام صمود الشعب السوري وقواته المسلحة الباسلة وأن تدخلات الدول المتآمرة على سورية كانت دائما تهدف الى تعقيد الاوضاع واطالة أمد الأزمة الأمر الذي كان يصب دائما في خدمة المجموعات الإرهابية.

وجدد الدكتور سوسان التأكيد على ان التضيحات العظيمة التي قدمها السوريون كانت التعبير الاقوى عن تمسكهم بسيادة ووحدة سورية ارضا وشعبا وهم اليوم أكثر تصميما على استقلالية القرار الوطني والتصدي لكل محاولات التدخل في شوءونهم وان مستقبل سورية هو شأن سوري حصري بامتياز.

وأشار الدكتور سوسان إلى أن تبعية الاتحاد الأوروبي للسياسات الأمريكية أفقدته استقلاليته وجعلته على هامش الساحة الدولية يراكم الفشل تلو الفشل في الداخل والخارج وان الاجراءات احادية الجانب اللامشروعة التي فرضها ضد سورية جعلته شريكا في سفك الدم السوري وزيادة معاناة السوريين وافقدت القيم التي يدعيها أدنى درجات الصدقية.

من جانبه عبر مارياني عن سعادته بزيارة سورية بعد الانتصارات التي تحققت ضد المجموعات الارهابية وعن الثقة والامل بخروج سورية من هذه المحنة وعودة الأمن والاستقرار لها لتعود كما كانت نموذجا للعيش المشترك.

وانتقد مارياني سياسات الغرب القاصرة والتي ادت الى الازمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها دوله والى انحسار دوره وفاعليته على الساحة الدولية.

وشدد مارياني على ضرورة انتهاج الاتحاد الأوروبي مقاربة جديدة ازاء الأوضاع في سورية في ضوء التطورات الحاصلة مؤكدا على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سورية.

حضر اللقاء بطرس مرجانة رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين في مجلس الشعب وعدد من أعضاء المجلس.