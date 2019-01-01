تفاصيل المنخفض الجوي و كميات الهطول

جهينة نيوز:

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة والشرقية والقلمون والرياح شرقية في المناطق الشمالية والجزيرة والشرقية وجنوبية غربية في باقي المناطق وبين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

و تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل يوم غد ويكون الجو غائما جزئيا الى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد احيانا فوق المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة ويحذر من تشكل السيول في تلك المناطق.

هذا وهطلت أمطار متفاوتة الغزارة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية سجل أعلاها 43 مم في طرطوس.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي في دمشق وريفها.. في الحرمون 12 مم وسرغايا وجديدة الشيباني 9 مم ومضايا والزبداني 8 مم وعقربا 6 مم ودوار المطار 5 مم وميسلون ومساكن برزة وقاسيون والكسوة 4 مم ودمشق المزة ودوما وساحة الحجاز وعسال الورد 3 مم ودمشق الدولي 2 مم .

وفي السويداء.. كانت في صلخد 12 مم وعين العرب 11 مم والسويداء 7 مم والصورة الصغيرة 6 مم وشهبا 4 مم.

وفي درعا.. كانت في الصنمين 13 مم ونوى 6 مم وبصرى 5 مم وتل شهاب ودرعا والمسيفرة 1 مم.

وفي القنيطرة.. كانت في نبع الصخر 14 مم والقنيطرة 13 مم وحضر 12 مم.

وفي حمص.. كانت في مرمريتا 26 مم و الناصرة 23 مم وشين 22 مم وتلكلخ 20 مم وقلعة الحصن والعريضة 18 مم وتل دو 15 مم وحمص 6 مم والرستن والقصير 3 مم والقريتين 2 مم.

وفي حماة.. سجلت في وادي العيون 35 مم وعين حلاقيم 30 مم والرصافة 28 مم والحميري 20 مم وربعو 15 مم ومحردة 6 مم وكفرزيتا 4 مم وحماة وصوران والسلمية 3 مم وعقيربات 2 مم والصبورة 1 مم.

وفي الغاب كانت في شطحة 27 مم والكريم 17 مم وعين الكروم 16 مم والسقيلبية 12 وافاميا 8 مم.

وفي طرطوس .. كانت في مدينة طرطوس 43 مم و الدريكيش وصافيتا 37 مم ومشتى الحلو 34 مم والصفصافة 33مم والقدموس 27 مم والشيخ بدر وحمام واصل 25 مم وبانياس 22 مم.

وفي اللاذقية.. في بوقا 41 مم واللاذقية 39 مم ووادي قنديل 33 مم والقرداحة 32 مم و كسب 29 مم والبهلولية 28 مم والحفة 25 مم والقطيلبية 20 مم ومطار الباسل 20 مم.

وفي حلب.. في اعزاز 20 مم وعين العرب الشمالية 16 مم وعفرين 12 مم وجرابلس 11 مم ومنشاة الاسد 7 مم وحلب 5 مم ومنبج والسفيرة 4 مم .

وفي الرقة.. في عين عيسى 13 مم والمنصورة 8 مم وجديدة خابور وتل ابيض وبئر محيسن والرقة 2 مم.

وفي الحسكة.. كانت في اليعربية 11 مم والدرباسية 8 مم والمالكية والشدادة ومركدة 6 مم والجوادية 5 مم والزهيرية وتل علو وام مدفع وابو قصايب وتل حميس 4 مم وعامودا وابو راسين 3 مم وهيمو والقامشلي ومبروكة والهول 2 مم وتل براك 1 مم.

وفي دير الزور.. كانت في دير الزور 2 مم .

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …..

الثلاثاء الأربعاء الخميس

دمشق 16/8 15/6 16/6

القنيطرة 13/8 13/6 14/6

درعا 17/9 17/7 18/7

السويداء 14/7 14/5 15/5

حمص 13/7 13/7 12/7

حماة 13/8 13/8 12/8

الحسكة 13/6 13/6 13/6

اللاذقية 16/12 15/11 14/11

طرطوس 20/13 19/12 18/12

حلب 12/7 12/7 11/7

ادلب 12/7 12/7 11/7

دير الزور 17/8 17/8 17/8

الرقة 16/6 16/6 16/6