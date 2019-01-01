سارة نخلة في أول جلسة تصوير بعد طلاقها من دمشق

جهينة نيوز:

خضعت الفنانة السورية سارة نخلة لجلسة تصوير في دمشق، ظهرت فيها بفستان أحمر طويل منفوش من أسفل، وذلك في أول جلسة تصويرية لها بعد حصولها على طلاقها من زوجها الفنان المصري أحمد عبدالله محمود

سارة شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “من ارض دمشق من اقدم عاصمة في التاريخ ومن حارات الشام العتيقة من باب شرقي عدت بأول جلسة تصوير في سوريا بعد غياب دام أكثر من خمسة سنوات”.

وأضافت: “سوريا عادت و أعادت لنا الأمل الذي خُلِقَ من رحم الألم، ادعوكم لزيارة سوريا لتعيشوا شهر من اجمل شهور السنة شهر الأعياد المجيدة.. شكرًا نيفين بشيتي مصممة الأزياء السورية على أجمل فستان”.

يذكر أنه بالرغم من إعلان الفنانة السورية سارة نخلة، انفصالها وطلاقها من زوجها الفنان المصري أحمد عبدالله محمود، منذ أشهر إلا أنها فاجأت متابعيها بكشفها عن إقامتها دعوى خلع ضده.

سارة نخلة قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»: «الحمد الله علي نعمة “الخلع” حاجة خفيفة نضيفة لطيفة ونتيجة ظريفة»، وذلك بعدما رفض أحمد عبدالله محمود تطليقها.

وكانت سارة قد كشفت في تصريحات صحفية، أنها ستلجأ للقضاء حتى تتمكن من الحصول على الطلاق، لافتة إلى أن زوجها رفض تطليقها لأنه لا يريد أن يعطيها حقوقها الواجبة من مؤخر ونفقة بعد الطلاق.