حاكم نيويورك مستعد لتشريع الماريجوانا لاغراض الترفيه

جهينة نيوز

دعا حاكم نيويورك إلى تشريع استخدام الحشيشة لأغراض الترفيه في الولاية.

وقال أندرو كومو الذي أعيد انتخابه حاكماً لهذه الولاية التي تعد حوالي عشرين مليون نسمة في خطاب بشأن أولوياته التشريعية للعام 2019 "فلنشرع الحشيشة لاستخدامات الترفيه للبالغين ولننه المسألة".

وخلال الحملة لإعادة انتخابه هذا الخريف والتي تنافس فيها مع الممثلة اليسارية سينتيا نيكسون التي كانت تنادي بهذا التشريع، أبدى كومو انفتاح بعدما معارضة طويلة.

واستعاد الإثنين الحجج التي استخدمتها نيكسون دعماً لمطلب تشريع استخدام الحشيشة في الولاية والتي تشير فيها إلى أن الأشخاص الذين لا يزالون موقوفين بتهمة تدخين الحشيشة في نيويورك هم من أفراد الأقليات الإتنية.

وقال: "لدينا نظامان للقضاء الجنائي: واحد للأغنياء والأشخاص الميسورين، وآخر للباقين" يستخدم "منذ زمن طويل لاستهداف السود والأقليات".