لأول مرة .. فتح باب التقدم لوظيفة جندي "رجالا ونساء" في السعودية

جهينة نيوز

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية عن فتح باب القبول لوظيفة جندي "رجالا ونساء".

واشترطت الوزارة للالتحاق بالوظيفة أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، وأن يكون "حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي" حسب صحيفة عكاظ السعودية.

ومن الشروط أيضا "لا يقل عمر المتقدم عن 17 عاما، ولا يزيد عن 30 عاما بحسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب، وألا يقل طول المتقدم عن 170 سنتيمتر، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية".

أما بالنسبة للنساء فاشترطت الوزارة "ألا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاما ولا يزيد على 35 عاما حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب، وألا يقل طول المتقدمة عن 164 سنتيمترا، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة".