أوجاع في الجسم تدلّ على أنك امرأة حزينة

جهينة نيوز

فئة كبيرة من النساء تعاني من أوجاع فجائية تُدخلها في دوامة القلق على صحتها من دون أن تجد أسباباً مرضية تُفسّرها إن كان في نتائج الفحوصات المخبرية أو أثناء زيارة الطّبيب. وفي هذه الحالة لا تخافي، لأن الحزن والكآبة يسببان لك آلاماً جسدية ليست في الحسبان. لذلك، اختارت ياسمينة أن تعرّفك على أهم 4 أوجاع تدلّ على أنك امرأة حزينة تحتاج للراحة والترفيه عن نفسها.

آلام الصّدر وتسارع دقات القلب: هل تعلمين أن الكآبة والتوتر والحزن، يسببون في بعض الأحيان أوجاع وأمراض في القلب. فإن كنت تشعرين بين الحين والآخر بضيق في التّنفس يرافقه وجع في الصّدر وتسارع في دقات القلب، فلا بدّ من استشارة طبيب بطريقة مستعجلة. فإن خضعت لصورة صوتية للقلب إلى جانب اعتماد جميع الفحوصات الطبية وتبين أن كل شيء على ما يرام، فلا بد من أن تراكم والحزن والقلق أديا إلى الكآبة الموجعة التي طالت القلب.

آلام المفاصل والعضلات: فئة من النساء، يعانين من آلام المفاصل والعضلات بالرغم من ممارستهن الرياضة وتناول وجبات صحية تغذي الجسم، إلا أن هذه الآلام تكون في معظم الأوقات مرتبطة بالحالة النفسية السيئة التي تعزز بدورها عملية حرق الماغنيزيوم في العضلات ما يسبب تشنجات العضلات وأوجاع المفاصل.

أوجاع المعدة ومشاكل الهضم: إن الحزن والتوتر يؤثران أولا وبشكل سلبي على أعصاب المعدة لأنها حساسة جداً ما يؤدي إلى سوء في عملية الهضم بالإضافة إلى أوجاع في المعدة وقد يرافقها أحياناً حالات من الإسهال والتقيّؤ.

آلام الصّداع الحاد: وأخيراً آلام الرأس ليست حكراً على فيروس الرّشح أو غيرها من العوارض المرضية بل تشعرين بها أحياناً وبكثرة بسبب التّوتر والحزن الشّديد، ما يؤثر سلباً على أعصاب الرّأس ويؤدي إلى وجع حاد في الجهة الأمامية من الرأس أي تحديداً بدءاً من الجبين باتجاه الأطراف.