ماذا قال طليق رانيا اليوسف عن أزمة فستانها

جهينة نيوز

ظهر المنتج محمد مختار الزوج الأول للفنانة المصرية رانيا يوسف في أول لقاء تلفزيوني بعد أزمة الفستان الفاضح الذي شغل الرأي في الفترة الاخيرة، وحل ضيفًا على برنامج "مساء DMC" وعلق على ما حدث مع طليقته في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وقال مختار أنه كان يتابع أخبار الأزمة الخاصة بفستان رانيا يوسف، إلّا أنه لم يكن هناك أي تواصل معها بسبب انقطاعهما عن بعضهما لأكثر من 3 سنوات، لكنه ذكر بأنه اتصل مع ابنتيه "ياسمين ونانسي" وخفف عنهما وطأة ما جرى مع والدتهما، وأكد أن اعتذار رانيا يوسف كان تصرفًا ذكيًا وهو الأمر الذي عمل على تخفيف وإنهاء المشكلة التي تداولها الجميع بكثرة.

الجدير ذكره أن محمد مختار هو الزوج الأول لرانيا يوسف ووالد ابنتيها ياسمين ونانسي، ولكنها انفصلت وتطلقت منه منذ سنوات، وأيضًا هو الزوج الثاني للفنانة المصرية نادية الجندي.