شويغو: القوات الجوية الفضائية الروسية قللت عدد طلعاتها في سوريا

الثلاثاء, 18 كانون الأول 2018 الساعة 13:32 | سياسة, عالمي

شويغو: القوات الجوية الفضائية الروسية قللت عدد طلعاتها في سوريا

جهينة نيوز

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن عدد طلعات سلاح الجو الروسي في سوريا تراجع من 110 طلعة في اليوم حتى 2-4 طلعة في الأسبوع.

وقال شويغو خلال اجتماع هيئة قيادات وزارة الدفاع: "طلعات سلاح الجو تراجع من 100-110 طلعة في اليوم حتى 2 —4 طلعة في الأسبوع، أغلبها استطلاعية".

وأكد شويغو، أن عدد مجموعة القوات الروسية في سوريا بعد انتهاء عملياتها وصل إلى التعداد المقرر.

وقال الوزير: "اكتمل انسحاب المجموعة الرئيسية من سوريا… ويتم تقليل عدد المجموعة ووصل إلى التعداد المقرر، الكافي للقيام وتنفيذ المهام".


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا