إقالة مورينيو من إدارة مانشستر يونايتد

جهينة نيوز

أصدر نادي مانشستر يونايتد القرار المنتظر، بإقالة المدير الفني للفريق البرتغالي جوزيه مورينيو، بأثر فوري، بعد سلسلة من النتائج المخيبة منذ انطلاق الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

ويحتل يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، من 7 انتصارات و5 تعادلات ومثلها هزائم، وسجل الفريق 29 هدفاً وتلقى العدد نفسه أيضاً.

وكانت الجماهير تنتنظر القرار في وقت سابق، لكن الإدارة لم تكن ترضخ إلى ذلك، في ظل إصرارها على تجديد الثقة بالمدرب، الذي قاد الفريق إلى احتلال المركز الثاني في الموسم الماضي، خلف مانشستر سيتي.

وأثار مورينيو الجدل كثيراً خلال فترة توليه الإشراف على النادي الانكليزي، إن كان على صعيد انتقاد لاعبيه علناً وتوجيه الاتهامات لبعضهم بالتخاذل، إضافة إلى أزمته مع النجم الفرنسي بول بوغبا، والتي وضعت الأخير على مقاعد الاحتياط في مباريات عدة، وصولاً إلى عدم سيطرته على غرف الملابس الخاصة بالفريق، خصوصاً بعد خسارة مباراة ما.