مقر جديد لـ"غوغل" بمليار دولار

جهينة نيوز

بعد أيام من إعلان شركة "آبل" أنها ستدفع مليار دولار مقابل بناء مقرها الجديد في "أوستن"، أعلنت مؤخراً شركة "غوغل" أنها أيضاً ستُنفق مليار دولار أميركي وأكثر لإنشاء مقرها الجديد في مدينة نيويورك الأميركية.

وسيكون هذا المقر الموقع الأساسي لمؤسسة الأعمال العالمية لـ"غوغل"، بحسب الشركة. وذلك بعد أن اختارت "أمازون" مدينة نيويورك لتكون مقرها الثاني أيضاً.

وقال المسؤول المالي في "غوغل" روث بورات: "إن استثماراتنا في نيويورك جزء كبير منها نتيجة التزامنا بالنمو والاستثمار في المرافق والمكاتب والوظائف في الولايات المتحدة. في الواقع ، نحن ننمو بشكل أسرع خارج منطقة الخليج الأميركي أكثر منه في الداخل، وهذا العام فقط فتحنا مكاتب ومراكز بيانات جديدة في مواقع مثل ديترويت،بولدر، لوس أنجلوس، تينيسي وألاباما".

ويُذكر أنّ "غوغل" أعلنت في آذار شراء سوق تشيلسي في مانهاتن في صفقة بلغت قيمتها 2.4 ملياري دولار.