ظريف يأمل في التوصل لاتفاق مع روسيا وتركيا بشأن اللجنة الدستورية السورية

جهينة نيوز

وصل الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية، محمد جواد ظريف الى مقر الأمم المتحدة في جنيف للمشاركة في اجتماع دولي حول سوريا.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن أمله في أن يتم الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية في اجتماع اليوم بجنيف.

ولدى وصول ظريف إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف لإجراء محادثات مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود جاويش أوغلو سأله الصحفيون عما إذا كان يتوقع التوصل لاتفاق فقال "آمل ذلك".

وتستضيف جنيف اليوم اجتماع وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا، وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن لقاء وزراء خارجية الدول الثلاث، سيعقد يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في جنيف، لبحث التسوية السياسية للأزمة السورية، مع التركيز على تشكيل اللجنة الدستورية.

وكانت العاصمة الكازاخية أستانا قد استضافت، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الجولة الحادية عشرة لمباحثات أستانا حول سوريا، واستمرت ليومين بمشاركة الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران) وبحضور وفدي المعارضة والحكومة السورية، إضافة إلى مراقبين من الأمم المتحدة والأردن.

وترأس اللقاء المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، الوفد الأممي المشارك في الجولة الجديدة من عملية أستانا. وتعمل روسيا إلى جانب شركائها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا [تركيا وإيران] والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.