لعبة القطار السريع لأول مرة في البحر على ارتفاع 57 متراً

جهينة نيوز

تجهز "شركة كارنفال كروز لاينز" (Carnival Cruise Line) للبواخر والسفن السياحية، لحدث فريد ومهم لعشاق ركوب السفن البحرية، إذ جهّزت سفينتها "ماردي غرا" بأول لعبة قطار سريع في البحر لروادها على سطح السفينة.

ووفقاً لموقع جريدة "الصن البريطانية، فإن لعبة القطار السريع ستكون على متن السفينة الجديدة في العام 2020، لتصبح "ماردي غرا" أول سفينة في العالم مزودة بلعبة الملاهي الشائعة.

ويصل طول القطار السريع على سطح السفينة إلى 234 متراً من المنحنيات الخطيرة على سطح السفينة، وبارتفاع 57 متراً فوق سطح البحر، وتتسع لشخصين في الدورة الواحدة، وستبنيها إحدى الشركات الألمانية المتخصصة في سباقات الدراجات البخارية.

يتيح القطار السريع للراكبين التحكم في السرعة من أجل متعة أكبر، حيث تصل السرعة القصوى 40 ميلاً في الساعة، كما يمكن للضيوف التقاط صورهم أثناء الركوب والاحتفاظ بها كهدية تذكارية

ورغم أن مقر وجود السفينة سيكون في ميناء كانافيرال بولاية فلوريدا بأميركا، إلا أن الشركة لم تعلن بعد عن خط سيرها والرحلات التي ستسير فيها، كما ستكون أول سفينة في العالم تعمل بالغاز الطبيعي المسال.

وأكدت كريستين دوفي، رئيسة شركة كارنفال كروز لاينز، أن السفينة الجديدة "ماردي غرا" تشهد عديداً من المزايا والابتكارات التي تجعلها مميزة وفريدة من نوعها، على رأسها تزويدها بلعبة قطار الموت لأول مرة في البحر.