إليك خطوات تخلّصك من "القشرة" بشكل نهائي

جهينة نيوز

يعاني بعض الأشخاص مشكلة القشرة في الشعر، بخاصةٍ مع حلول فصل الشتاء، وقد يتسبب الأمر في إزعاج البعض ويؤثر بشكل سلبي في نفسيّاتهم.

وفي هذا الإطار تقول اختصاصية الأمراض الجلدية منى مهدي إن مشكلة القشرة مرتبطة بنوع فروة الرأس، فالفروة الدهنية تكثر فيها القشرة على عكس الجافة، وللتخلص من القشرة المزعجة بطرق طبيعية من الممكن الاستعانة بالخل والماء الفاتر وتدليك فروة الرأس بهما بشكل جيد مدة 30 دقيقة، ثم غسل الشعر بالماء الفاتر، ويفضل تكرار هذه العملية مدة شهر بشكل يومي للحصول على نتيجة إيجابية.

وتضيف مهدي أن عصير التفاح من الأمور التي ثبتت فعاليتها للتخلص من القشرة، وذلك من خلال مزجه مع الماء الفاتر وتدليك فروة الرأس بهما، وتؤكد أنه لا بدّ من تكرار هذه العملية 3 مرات أسبوعياً للحصول على نتيجة فعالة.