اعلان موعد تشغيل أحدث مطارات القاهرة

جهينة نيوز

أعلنت مصر عن الموعد الذي يبدأ فيه تشغيل مطار جديد بالعاصمة القاهرة.

وقالت شركة "مصر للطيران" الوطنية المصرية عن بدء تشغيل أولى الرحلات الداخلية من مطار سفنكس الجديد غربي القاهرة، وذلك نهاية شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

وبحسب بيان صدر اليوم الثلاثاء فقد "قررت الشركة الوطنية تشغيل رحلات داخلية لأول مرة من مطار سفنكس الدولي ضمن مرحلة التشغيل التجريبي خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي وتحديدا في الفترة من 25 يناير وحتى 9 فبراير/شباط القادم".

ونقل البيان تصريحات وزير الطيران المصري، يونس المصري أن "هدف التشغيل المطار تخفيف الضغط على مطار القاهرة وخلق مناطق لوجستية والوصول لراغبي السفر في أقرب مكان لهم ومن المخطط زيادة الرحلات من مصر للطيران والشركات الأخرى في الفترة المقبلة، حيث أنه تم تصميم وتشييد المطار وفقا لأعلى المواصفات ومستويات الخدمة في المطارات العالمية".

ومن المقرر أن تسُير مصر للطيران، حوالي 15 رحلة أسبوعيا تخدم بها الحركة الداخلية في فترة إجازة نصف العام الدراسي، حيث تسير الرحلات من مطار سفنكس إلى مطارات الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة والعكس.

ويقع مطار سفنكس غربي العاصمة ويبعد عن منطقة أهرامات الجيزة حوالي 12 كلم ومن المقرر أن يقدم خدماته لمنطقة الجيزة والهرم وأكتوبر، ويسهم وجود المطار قرب المزارات السياحية في القاهرة في "تنشيط سياحة اليوم الواحد"، بحسب البيان.

وجرى بناء مطار سفنكس الدولي على جزء من قاعدة غرب القاهرة الجوية العسكرية بالكيلومتر 45 بطريق القاهرة — الإسكندرية الصحراوي، وبدأ العمل به في 2017، باستثمارات بلغت حوالي 300 مليون جنيه، ما يساوي حوالي 17 مليون دولار.

ويهدف المطار الذي تولت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذه بالتنسيق مع الشركة المصرية للاستثمارات إلى خدمة مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد ومحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، فضلا عن استقباله رحلات الطيران العارضة "الشارتر"، التي لا تهبط بمطار القاهرة.

ويأتي إنشاء مطار سفنكس ضمن خطة لتطوير المطارات والموانئ وخطوط النقل والطرق في مصر، بهدف خدمة مشاريع التنمية.

وتمتلك القاهرة حاليا مطارا دوليا واحدا يقع شرقي العاصمة، كما يجري العمل على تجهيز مطار جديد للعاصمة الإدارية الجديدة، الواقعة على بعد 50 كيلومترا شرقي العاصمة القاهرة.