"فالنتينو" يغيّر فكرة عادل إمام في دراما رمضان

جهينة نيوز

وافق الفنان عادل إمام على تغيير فكرة مسلسله الجديد بدراما رمضان 2019، والذي كان من المقرر أن يدور حول الطبيب النفسي لأحد الرؤساء، إلى مسلسل بعنوان "فالنتينو"، وهو من إنتاج شركة "ماغنوم"، وكتابة الشاعر أيمن بهجت قمر، وسيدور العمل في إطار كوميدي.

يذكر أن آخر أعمال عادل مسلسل "عوالم خفية"، الذي عُرض العام الماضي، وشارك في بطولته فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، بشرى، أحمد وفيق، مي سليم، هبة مجدي، أحمد صيام، نور قدري، أسامة عباس، خالد أنور، سارة نور، محمود فارس، أحمد عبدالله محمود، وكذلك عدد من النجوم كضيوف شرف، منهم رياض الخولي، محمد جمعة، الشحات مبروك، سلوى عثمان، هناء الشوربجي، وإخراج رامي إمام.