الدفاع الروسية تعلن عن تأسيس هيكل للشرطة العسكرية في سوريا بنجاح

جهينة نيوز

أعلن الفريق فلاديمير إيفانوفسكي، رئيس قسم الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تأسيس هيكل في سوريا بنجاح.

وقال إيفانوفسكي للصحفيين بعد منحه الشرطة العسكرية الروسية في قاعدة حميميم الجوية المكافآت وبعد عودته إلى روسيا: "وفقا لتقييم قيادة القوات المسلحة، والسكان المحليين، والمراقبين، تم تشكيل الشرطة العسكرية بنجاح للقيام بمهمات إنسانية وعمليات حفظ السلام".

ووفقا له فإن صورة إيجابية للشرطي العسكري الروسي تشكلت بين السكان المدنيين في سوريا، وخلال سنوات العمل في الشرق الأوسط، اكتسبت الشرطة العسكرية الكثير من الخبرة.

وتمت مكافأة العسكريين المميزين، المتواجدين في حميميم، وفي نقطة مراقبة على طول منطقة تخفيض التصعيد في إدلب وفي المنطقة المنزوعة السلاح بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات الجولان، التي تقوم الشرطة العسكري الروسية بدوريات فيها منذ سبتمبر أيلول.

الشرطة العسكرية في سوريا هي الآن أساس القوات الروسية هناك. فهي بالإضافة إلى حماية قاعدة حميميم الجوية وقاعدة طرطوس البحرية، تساعد السلطات السورية في الحفاظ على النظام في المناطق المحررة من المسلحين ومراقبة وقف إطلاق النار من خلال العمل مع ممثلي المركز الروسي للمصالحة. وعلى وجه الخصوص، وكذلك ترافق قوافل المساعدات الإنسانية وتحرس الممرات الإنسانية التي يغادر اللاجئون عبرها الأراضي التي يسيطر عليها المسلحون.