مقاتلات "إف-22" الأمريكية تفشل في مواجهة "سوخوي 35" في سوريا

جهينة نيوز

أشادت مجلة أمريكية متخصصة في الشؤون العسكرية بقدرات المقاتلة الروسية "سو-35".

ووصفت مجلة "ميليتري ووتش" طائرة "سو-35" بأنها أقوى المقاتلات الروسية المنوط بها خوض المعارك الجوية.

وتنتمي طائرة "سو-35" إلى الجيل الـ4++ من المقاتلات بسبب قدرتها المحدودة على إخفاء نفسها، ولكنها تتقدم على مقاتلات الجيل الخامس في نواحٍ كثيرة وخصوصا قابلية البقاء في ميدان القتال.

ويجدها خبراء أمريكيون قادرة على مقارعة طائرة "إف-22" الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات وتملك كل إمكانيات تكنولوجيا الإخفاء، والتغلب عليها بفضل إمكانياتها للتشويش الإلكتروني التي تجعلها غير مرئية للرادار المضاد.

وأشارت المجلة إلى أن طائرات "إف-22" الأمريكية لم تتمكن من اكتشاف مقاتلات "سو-35" في سوريا.

وتعتبر طائرة "سو-35" أقدر مقاتلات العالم على المناورة بفضل سرعتها الكبيرة وتقنية توجيه الدفع التي تمنحها قدرة على كسب المعركة الجوية مع الطائرات والصواريخ البعيدة المدى.

وبإمكان "سو-35" حمل 14 صاروخ جو-جو وهو ما يجعلها "أثقل" مقاتلات العالم.