5 رسائل سعودية شديدة اللهجة لـ "الشيوخ الأمريكي" دفاعا عن ابن سلمان!

جهينة نيوز

وجهت المملكة العربية السعودية 5 رسائل إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، ردا على مواقفه تجاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكدت السعودية رفضها القاطع للموقف الذي صدر من مجلس الشيوخ الأمريكي، مشيرة إلى أنه بني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، وجهت المملكة 5 رسائل شديدة اللهجة إلى مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة وهي كالأتي:-

1-لا للتدخل في شؤونها الداخلية.

2-لا للتعرض لقيادتها بأي شكل من الأشكال.

3-لا للمساس بسيادتها أو النيل من مكانتها.

4-لا للتأثير على دورها القيادي إقليميا ودوليا.

5-لا للخروج بقضية خاشقجي عن مسار العدالة في المملكة.

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أصدرت بيان أمس الاثنين، أوضحت فيه أن ما حدث لجمال خاشقجي هو جريمة مرفوضة لا تعبر عن سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها.

وأشارت إلى أن المملكة تحرص على الحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعمل على تطويرها في كافة المجالات، وتثمن موقف الحكومة الأمريكية ومؤسساتها المتعقل حيال التطورات الأخيرة، وتدرك أن موقف مجلس الشيوخ الأمريكي يرسل رسائل خاطئة لكل من يريد إحداث شرخ في العلاقات السعودية الأمريكية.

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس الماضي، على مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مسؤولية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت مؤخرا، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.

وكان النائب العام السعودي قد أعلن، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.