الدولار يعود ل 500 ليرة في السوداء.. تيناوي: ارتفاعه بسبب زيادة الطلب في موسم الأعياد!

جهينة نيوز

تحسن سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية مجدداً في تعاملات السوق السوداء، ليرتفع فوق مستوى 500 ليرة للدولار، بعد أن استقر لثلاثة أسابيع عند مستوى 490 ليرة.

وتعليقاً على الموضوع صرّح نقيب المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي لـ«الوطن» بأن هناك عدة أسباب أدت إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة في الآونة الأخيرة، أهمها موضوع العرض والطلب، مبيناً وجود طلب على الدولار حالياً بسبب فترة الأعياد، خلافاً للحالة الاعتيادية، حيث يزيد عرض الدولار من أجل تأمين مصاريف السفر والرحلات والسهرات.. وغيرها، وهذا يفترض أن يؤدي إلى انخفاض الدولار، لكن الحاصل لدينا، هو أمر استثنائي، إذ زاد الطلب من المستوردين لتأمين البضائع الخاصة بموسم الأعياد، ما ساهم في تحسن الدولار.

إضافة لذلك، هناك مستوردون يطلبون الدولار لتغطية اعتماداتهم، فالطلب من قبلهم يؤثر في ارتفاع أو تذبذب وعدم استقرار سعر الدولار أمام الليرة، إضافة إلى الإجراءات المشددة التي اتخذها مصرف سورية المركزي بمطالبة الأشخاص الذين استجروا دولارات في أعوام سابقة بتقديم تبريرات عن وجهة هذه الكمية من العملات الأجنبية التي تم استجرارها.

وأكد تيناوي ضرورة وضع حدّ لارتفاع الدولار والمضاربات، مبيناً أنه يتوجب على المركزي ضبط السوق السوداء بسبب وجود مضاربات من قبل عدد من مؤسسات الصرافة غير المرخصة، منوهاً إلى أنه بعد استقرار الوضع الأمني بشكل خاص في العاصمة والمدن الكبرى لا يوجد أي مبرر لارتفاع وتذبذب أسعار الدولار ولا أي مبرر لوجود سوق سوداء.

ولفت إلى أنه بحسب المعلومات المتوافرة، سوف يتخذ مصرف سورية المركزي إجراءات حيال سوق الصرف، لكنه يتريث حالياً.

وأشار تيناوي إلى وجود فائض في الليرة في المصارف لعدم الإقراض، منوهاً إلى ضرورة وجود سياسة واضحة للمصارف العامة والخاصة لاستثمار الفائض المتواجد لديها، وهذا الفائض يشكل تخمة في المصارف وأزمة حقيقية في الموارد إذا لم يكن هناك خطة تتمثل بمنح القروض المدروسة الصناعية والسكنية وغيرها.

ورأى تيناوي أنه لا يوجد لدى المصارف العامة والخاصة أي رؤية حقيقية، مشيراً إلى أن هذه المصارف باستثماراتها سوف تساهم في استقرار سعر الصرف.

وحول أسباب تحسن سعر صرف الدولار أمام الليرة مؤخراً، ذكر مركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد» في تقريره الاقتصادي الأسبوعي الأخير؛ التحسن الطفيف الذي شهده مستوى سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسة في السوق العالمية، إضافة إلى الدفع من جانب استمرار الطلب على الدولار الأميركي في السوق لتأمين التمويل اللازم للمستوردات النظامية وغير النظامية.

يشار إلى أن أسعار صرف الدولار مستقرة رسمياً، فمازال مصرف سورية المركزي مستمراً في تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي عند مستوى 436 ليرة سورية للدولار الأميركي الواحد، وكذلك سعر شراء الدولار الأميركي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 434 ليرة سورية، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بموجب النشرة الرسمية عند مستوى 438 ليرة سورية للمبيع 435 ليرة سورية للشراء.

هذا ويمكن إضافة بعض الأسباب الأخرى مثل قرب نهاية العام وبالتالي إغلاق السنة المالية وتحويل الأرباح إلى دولار لدى بعض التجار، وإغلاق المراكز المالية وتصفية حسابات العام وإنهاء الصفقات، إلى جانب تحرك المضاربة كالعادة عندما تزداد الفجوة بين السعر الرسمي للدولار والسعر في السوق السوداء، إلا أن زيادة تدفق الحوالات خلال موسم الأعياد يفترض أن يسهم في الحد من مزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.