51 مجموعة سياحية أجنبية قدمت إلى سورية خلال فترة الازمة

جهينة نيوز

بيّن الدليل السياحي المختص بالسياحة الثقافية محمود أرناؤوط أهمية السياحة الثقافية بتغذية الفكر بثقافة وحضارات جديدة يجهلها الناس، عبر زيارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف وما تحتويه من كنوز المعرفة والإبداع وزيادة الوعي بأهميتها، والتي ترتبط بشكل مباشر ومهم بكثير من العلوم والمعارف.‏

ولفت لصحيفة الثورة إلى أنه تم استقدام /51/ مجموعة سياحية متنوّعة من جنسيات متعدّدة ولأكثر من 300 زائر أجنبي خلال الأزمة، مشدداً على أن المهمّة لم تكن سهلة بسبب ظروف الحرب التي كانت والزوار من (ألمانيا - بريطانيا - إيطاليا- إسبانيا - تشيك - هنغاريا - فرنسا - كندا- آيسلاندا)، منوهاً ببعض الأماكن التي زارها السيّاح كأوغاريت، قلعة صلاح الدين، قلعة الحصن، قلعة حلب، ساحة فرحات، خاني الجمرك والوزير، عمريت، دمشق القديمة، برج صافيتا، قلعة مصياف والمرقب وحصن سليمان.‏

وأفاد أرناؤوط بأنه منذ بداية عام 2015 بدأ استقدام المجموعات السياحية لمعلولا وصيدنايا وحماة والمدينة القديمة بطرطوس.‏

وأشار إلى الرحلة السياحية الثقافية والعلمية الأولى لتدمر بداية هذا الشهر وبعد سنوات من الإرهاب التي عانت منها وآثارها الشاهدة على الحضارة السورية والتي تشكّل أيقونة لجذب السيّاح من مختلف دول العالم التي عانت منها، منوهاً بأهميتها التاريخية ومعالمها الفنيّة والتراثية لطلاب كليّة السياحة وأهاليهم وتقديم الشروحات التاريخية والعلمية والتعرّف على الآثار التي تدمّر جزءٌ منها كحرم معبد بل ومعبد بعل شمين وقوس النصر والمصلبة.‏